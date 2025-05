Els Bombers de San Diego descarten que hi hagi supervivents entre els sis tripulants de l'avió estavellat

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El sotscap del Departament de Bombers i Rescat de San Diego, Dan Eddy, ha afirmat que "no creu" que hi hagi supervivents a l'avió privat que s'ha estavellat aquest dijous a la ciutat californiana de San Diego i que portava sis persones a bord segons l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units (FAA, per les seves sigles en anglès).

Així ho ha explicat en una roda de premsa conjunta amb representants de la Policia local, de l'Exèrcit i de l'Ajuntament, en la qual, preguntat per si creia que algú de l'avió hagués sobreviscut, va dubtar abans d'afirmar "no, no ho crec".

L'avió, que va impactar amb la superfície el barri de Murphy Canyon al voltant de les 3:45 (hora local), va xocar contra 15 cases i va destrossar una, ferint a vuit persones i obligant a l'evacuació, a causa del vessament de combustible, d'uns cent residents a la zona, una àrea d'habitatges familiars de militars.