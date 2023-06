Els barons del Partit Republicà uneixen files contra un Donald Trump imputat en les primàries a la Casa Blanca

DeSantis i Pence, emblemes del partit, destaquen entre una desena de candidats homogenis en la radicalització dels seus programes polítics



MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ja coneix els seus rivals més destacats de cara a les primàries del Partit Republicà a la Casa Blanca que tindran lloc a partir del febrer de l'any que ve; un grup de candidats relativament distanciats de la figura del magnat, però que han acabat assumint els principis ultranacionalistes de la seva antiga Presidència.

El governador de Florida, Ron DeSantis, i el que va ser vicepresident de Trump, Mike Pence, els seus principals contrincants en les primàries, exemplifiquen l'estratègia a seguir pel nucli dur del partit, la construcció d'una versió suavitzada i impoluta de Trump, sobre el qual ja pesen dues imputacions, l'última aquest passat divendres per retenció d'informació, ocultació de documents, conspiració per obstruir la justícia i declaracions falses, que poc o cap efecte ha tingut entre els seus simpatitzants. Trump continua sent el favorit indiscutible per guanyar la candidatura.

Aquesta circumstància posa en un compromís el Partit Republicà, que ha defensat el seu antic banderer contra aquestes acusacions, però tots els candidats saben que d'una manera o una altra hauran de declarar la seva oposició a Trump, bé en campanya o bé als debats de l'any que ve per capgirar els actuals sondejos que concedeixen a l'expresident una diferència aclaparadora en intenció de vot sobre tots els seus rivals.

Per concretar, la recopilació d'enquestes actualitzada aquest passat divendres per la web FiveThirtyEight atorga a Trump el 53,8 per cent del suport de l'electorat republicà, més de trenta punts percentuals per sobre de DeSantis (21,3 per cent). Pence, que va anunciar la seva candidatura dimecres, ni tan sols arriba als dos dígits (5,4 per cent), com tampoc no ho aconsegueixen ni la que va ser ambaixadora dels EUA a les Nacions Unides durant la Presidència Trump, Nikki Haley (4,5 per cent), ni l'inversor Vivek Ramaswamy (3,5 per cent), ni el senador per Carolina del Sud Tim Scott (2,2 per cent. L'exgovernador d'Arkansas Asa Hutchinson no arriba ni a l'1 per cent.

CULTISME

L'exgovernador de Maryland i destacada figura republicana Larry Hogan va avisar el cap de setmana passat en un editorial a 'The New York Times' del doble perill que representa per al partit tornar a apostar per Trump i l'absència d'una condemna explícita a la seva persona. "Un culte a la personalitat no pot substituir un partit de principis. Si la nostra gent continua espantada de dir en veu alta el que pensen (de Trump) a porta tancada, mai no triomfarem. Els votants republicans porten massa temps sense veure un debat sobre els valors del nostre partit més enllà de la lleialtat a Trump", va escriure.

"Principis" va ser un paraula repetida constantment per DeSantis en una entrevista amb el presentador de ràdio Matt Murphy a finals de maig, recollida per USA Today, en la qual es va presentar com una versió encara més extrema de Trump, al qual va arribar a acusar d'estar-se "movent a l'esquerra". "Per la meva banda", va assegurar DeSantis, "jo sempre he estat una persona ancorada en els principis conservadors i aquí es guanya defensant polítiques atrevides, com he demostrat a Florida, on mai no he anat amb embuts".

DeSantis encara no ha atacat directament contra Trump. A tot estirar, ha criticat algunes de les seves decisions durant el seu mandat, com la resposta a la pandèmia, i ha preferit presentar-se a l'electorat com una figura de futur, ignorant els nombrosos atacs personals que li ha dedicat el magnat en la seva xarxa Truth Social. Com es va poder escoltar durant l'entrevista amb Murphy, el governador aposta per exhibir principalment les seves credencials al capdavant de l'estat, on ha aprovat la prohibició de l'avortament després de les sis setmanes (en disputa davant el Tribunal Suprem de l'estat), la suspensió de l'educació en orientació sexual i polítiques d'identitat de gènere en els col·legis o el lliure port ocult d'armes.

La rivalitat de Pence té un caire molt més personal i, al mateix temps, més essencial: més enllà dels valors del partit Republicà, les primàries de l'any que ve seran una lluita per l'esperit de la Constitució dels EUA que Trump va trepitjar en encoratjar els seus simpatitzants a assaltar el Capitoli el gener del 2021. A més, després va posar Pence i la seva família en el blanc de la ira dels seus seguidors en acusar-lo de no haver disputat la derrota del magnat en les eleccions del novembre del 2020. "Qualsevol que es cregui que està per sobre de la Constitució", va indicar Pence durant la presentació de la seva candidatura, "no hauria de ser mai president dels EUA".

Més enllà de Pence i DeSantis, la resta de candidats no compten amb aspectes realment distintius. Haley, que ha de concretar realment les seves posicions, podria apel·lar a les votants com l'única dona en cursa, mentre que candidats negres com Scott o el presentador de ràdio Larry Elder amb prou feines tenen impacte en els sondejos, tot i que alguns experts de la web Politico apunten que podrien registrar una certa pujada en les setmanes prèvies a les primàries abans de desinflar-se.

Queda per veure quin futur li espera a un altre dels últims candidats, l'exgovernador de Nova Jersey Chris Christie, l'únic dels rivals de Trump capaç combatre les invectives del magnat i que podria actuar com una espècie de "picador" durant els debats, segons la membre de la junta editorial del 'The New York Times', Michelle Cottle.

"Un enamorat del mirall", va cridar Christie a Trump durant l'anunci de la seva candidatura. I, no obstant això, és un dels candidats amb l'actitud més definida respecte a l'expresident: acabar amb ell costi el que costi, conscient de l'enorme influència de la qual encara gaudeix l'antic mandatari. "Seré molt clar: estic aquí per acabar amb Donald Trump. Perquè vull guanyar i vull que ell no guanyi. Està liderant la cursa a la nominació republicana. I per guanyar cal passar-hi per sobre, perquè el conec des de fa més de 20 anys i puc garantir que ell farà exactament el mateix", va declarar.