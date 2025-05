Els atacs russos sobre Zaporíjia i Kherson deixen almenys dos morts

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys un menor d'edat ucraïnès ha perdut la vida i un altre ha resultat ferit durant la matinada d'aquest diumenge a conseqüència d'un atac amb míssils russos sobre la regió de Zaporíjia, han informat les autoritats locals.

"Una nena de nou anys ha mort i un jove de setze anys ha resultat ferit. Aquestes són les conseqüències de l'atac enemic a un poble de primera línia al districte de Polohivski", ha lamentat el governador de la regió, Ivan Fédorov, en una publicació a Telegram.

Fédorov ha puntualitzat que les forces russes han atacat diversos edificis residencials amb míssils del tipus 'KAB' i ha subratllat que una de les cases aconseguides ha quedat completament destruïda.

"Diverses cases, així com automòbils i altres dependències, han resultat danyades per l'ona expansiva", ha afegit en el seu comunicat breu.

A la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna, una persona també va morir durant un bombardeig, van informar les autoritats. Mentrestant, a la regió nord-oriental de Sumi, prop de la frontera amb Rússia, van impactar coets en una zona residencial i van destruir diversos magatzems, segons l'administració militar regional.

Almenys una persona va resultar ferida i les autoritats van ordenar l'evacuació forçosa d'onze llogarets a causa de l'amenaça contínua.

Aquests atacs tenen lloc en el marc d'una nova nit d'agressions creuades entre les tropes russes i ucraïneses, i a l'espera que es confirmin els detalls de la segona ronda de converses entre les parts, que previsiblement se celebraran la setmana vinent a la ciutat turca d'Istanbul, per continuar negociant les bases per a un alto el foc i una pau duradora per al conflicte iniciat el febrer del 2022 després de la invasió russa.