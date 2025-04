Els atacs nocturns de Rússia contra Kíiv deixen almenys un mort i tres ferits

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys una persona ha mort i tres han resultat ferides durant la matinada d'aquest diumenge com a conseqüència d'una onada d'atacs amb míssils russos a diferents punts de Kíiv, la capital d'Ucraïna.

L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha estat qui ha donat la veu d'alarma en un primer moment i ha actualitzat la situació a través de missatges compartits a Telegram, en què cap a les 04.00 (hora peninsular) ja va informar "d'explosions a la capital".

Klitxkó ha reportat tres ferits al barri de Darnitsia, on prèviament es van anunciar dues hospitalitzacions i on més vuit vehicles han resultat danyats com a conseqüència dels incendis ocasionats després dels impactes dels míssils.

L'alcalde, cap de les 09.00, ha acabat confirmant un mort en aquest mateix barri, un home encara no identificat el cos sense vida del qual ha estat trobat prop del lloc d'impacte d'un projectil.

Les autoritats locals han registrat així mateix crides de socors des dels barris d'Obolon i Solomianski, on també s'han originat incendis, la majoria en àrees no residencials, i esfondrament d'enderrocs.

Els serveis d'emergència han iniciat ja el seu desplegament a les àrees afectades i ha fet una crida als ciutadans de la capital perquè es posin a cobert "fins que s'aixequi l'alerta d'atac aeri".

Segons l'agència ucraïnesa d'informació UNIAN, l'agressió s'ha dut a terme amb míssils de creuer 'Kalibr', míssils 'Kh-101' i míssils balístics.

Aquests atacs es produeixen després que divendres van morir almenys divuit persones i 74 més van resultar ferides com a conseqüència de l'impacte d'un míssil rus a la localitat ucraïnesa de Kriví Rih, de la qual és originari el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.