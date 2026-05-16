Els atacs isralians han matat 870 persones a Gaza des de l'alto al foc d'octubre

Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy
MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys 870 persones han mort pels atacs d'Israel contra la Franja de Gaza des de l'última declaració d'alto al foc l'octubre de l'any passat, després de constatar el Ministeri de Salut de Gaza almenys 13 morts i 57 ferits en atacs israelians durant les últimes 48 hores.
Entre els morts es troba un home aixafat en el col·lapse d'un edifici prèviament bombardejat per Israel. Amb ell són ja 30 els morts en els col·lapses d'estructures afeblides pels atacs d'Israel.
Des de l'inici de l'alto al foc pactat el 10 d'octubre, han resultat ferides 2.543 persones i 771 cossos han estat recuperats d'enderrocs a Gaza, segons l'últim balanç d'aquest dissabte.
En total, des de l'esclat de la guerra de Gaza el 7 d'octubre de 2023, el Ministeri de Salut gazià ha constatat 72.757 morts i 172.645 ferits.