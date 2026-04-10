Els astronautes de la missió Artemis II realitzen amb èxit la segona maniobra per tornar a la Terra

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Els astronautes de la missió Artemis II han completat la segona maniobra per tornar a la Terra, després d'haver sobrevolat la Lluna, i haver superat així més de la meitat del camí de tornada al nostre planeta.
Segons ha informat la NASA, la nau Orion va encendre els seus propulsors durant 9 segons a les 22.53 hora de l'est dels Estats Units d'aquest dimarts (és a dir, a les 04.53 hora espanyola del dimecres). Això va produir un canvi de velocitat d'1,6 metres per segon (5,3 peus per segon) i va impulsar a la tripulació cap a la Terra.
No obstant això, dues hores abans de la maniobra, "es va produir una pèrdua inesperada de senyal en l'enllaç de tornada durant un canvi en la velocitat de transmissió de dades", segons ha assenyalat l'agència espacial nord-americana, que ha reconegut que l'incident "va afectar a la transmissió de comunicacions i telemetria des de la nau a la Terra".