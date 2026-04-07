Els astronautes de la missió Artemis II arriben a la cara oculta de la Lluna

Europa Press/Contacto/NASA
MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Els astronautes d'Artemis II han aconseguit a la matinada d'aquest dimarts arribar a la cara oculta de la Lluna en el sisè dia de missió, des que dijous passat el coet SLS (Sistema de Llançament Espacial) desenganxés des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida.
La nau espacial Orion ha aconseguit el seu màxim acostament a la Lluna (6.530 quilòmetres) i, uns minuts després, la seva distància màxima des de la Terra (406.772 quilòmetres).
D'aquesta manera, els astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l'astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadenca) Jeremy Hansen, s'han convertit en els éssers humans que més lluny han estat de la Terra.