Els astronautes de l'Artemis II comencen la segona jornada després d'un problema de comunicació i amb el vàter

MADRID 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Els quatre astronautes que viatgen en la missió Artemis II començaran aquest dijous la segona jornada del viatge després de solucionar diversos incidents menors, com una pèrdua de comunicació posterior a l'enlairament i una avaria al vàter de la nau espacial Orion.
Poques hores després que el coet SLS (Sistema de Llançament Espacial) s'hagi enlairat --aquest dijous a les 00.35 (hora espanyola) des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida-- la NASA ha informat que la nau ha tingut un problema de comunicació que ja està solucionat.
La tripulació de l'Artemis II, que arribarà al voltant de la Lluna després de més de 50 anys, també ha aconseguit restablir el funcionament normal del vàter de la nau després dels primers moments de l'enlairament.
"Una llum d'avaria parpellejava; els equips del control de la missió han avaluat amb èxit les dades i han col·laborat amb la tripulació per localitzar i resoldre el problema", ha informat la NASA.
Així, els astronautes han descansat quatre hores i s'han despertat a les 13.00 (hora espanyola) per preparar-se per a la maniobra d'elevació del perigeu, que elevarà el punt més baix de l'òrbita de l'Orion al voltant de la Terra.
Els astronautes de la NASA que formen part de la tripulació són Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb el de la CSA (Agencia Espacial Canadenca) Jeremy Hansen, en una missió d'aproximadament deu dies al voltant de la Lluna i de retorn, en el primer vol tripulat del programa Artemis.