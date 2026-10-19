Els armilles grogues anuncien el 24 d'octubre un "segon acte" de les protestes a França

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El col·lectiu armilles grogues ha anunciat aquest dilluns una nova jornada de mobilitzacions massiva contra el Govern francès pel cost de la vida el dissabte 24 d'octubre; un "segon acte" de les enormes concentracions d'aquest cap de setmana passat, en què tornaran a exigir la dimissió immediata del president del país, Emmanuel Macron.
"Macron parla d'ira i vergonya. Compartim aquest sentiment: ràbia per pagar preus cada vegada més alts per la benzina, els aliments i el lloguer, i vergonya d'un president que va prometre el 2020 rebre els armilles grogues a l'Elisi i no ho va fer", publiquen els organitzadors del moviment davant el discurs a la nació del president francès, en el qual va denunciar els grups d'"extrema esquerra" pels aldarulls.
Així mateix, els armilles grogues apunten a la policia com els responsables d'una "violència desenfrenada" contra els manifestants i recorden les mutilacions d'alguns joves després de rebre l'impacte directe de pots de fum o granades de commoció llançades per les forces de seguretat.
"El seu suport s'adreça a les forces de l'ordre, però el nostre als ferits. La policia mutila, els pesticides maten, la destrucció dels serveis públics mata i la concentració de la riquesa mata. Cada dia que passa és un acte de violència més gran que qualsevol revolta", diuen.
Els organitzadors acompanyen el comunicat amb la publicació d'un mapa de les mobilitzacions ja acordades el 24 d'octubre: un total provisional de 84 manifestacions a altres ciutats del país, i vuit concentracions puntuals a rotondes i places.
"El poble francès mereix ser finalment pres en consideració, escoltat i atès", conclouen abans d'avisar que no tenen cap intenció de "tornar a casa". El "segon acte" de dissabte, consideren, no és més que un altre prolegómeno de la gran vaga general del 5 de novembre.