Els ajuntaments francesos preparen una protesta davant l'atac contra l'alcalde de L'Hay-les-Roses

Els ajuntaments de França han anunciat una protesta per a aquest dilluns en repulsa per l'atac d'aquesta passada matinada a l'alcalde de L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, la dona del qual està ferida de consideració després de l'impacte d'un cotxe cremant contra el domicili on es trobava amb els seus fills de 5 i 7 anys.

L'atac, que ha tingut lloc en el marc de les protestes per la mort de l'adolescent Nahel M. en mans de la policia dimarts a Nanterre, es tracta de l'incident més greu contra un funcionari en les cinc nits de disturbis que han seguit la defunció del jove.

Jeanbrun, que en el moment de l'atac estava coordinant les tasques de seguretat a l'ajuntament, ho ha descrit com un "intent d'assassinat d'una covardia indicible" i una "autèntica fita de l'horror i de la ignomínia". La primera ministra de França, Élisabeth Born, ha condemnat l'atac en nom del Govern francès.

En repulsa per l'atac, el president de l'Associació d'Alcaldes de França (AMF, per les seves sigles en francès), David Lisnard, ha fet una convocatòria als volts de les 12.00 als ajuntaments del país.

"L'AMF ha decidit fer una crida als càrrecs electes i a la població a mobilitzar-se, no ens donem per vençuts i per això demà (dilluns) a les 12.00 hem decidit amb tots els alcaldes de França convocar un míting a les places dels ajuntaments, on farem soroll abans de continuar amb la nostra feina diària perquè torni l'ordre", ha assegurat en unes declaracions recollides per TF1.