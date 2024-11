Els agricultors polonesos bloquegen un important pas fronterer amb Ucraïna en una nova protesta

Karol Serewis/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors polonesos han bloquejat aquest dissabte el pas fronterer de Medyka, situat a la frontera amb Ucraïna i un dels més importants del país, en una nova protesta contra la política agrària del Govern i la signatura de l'acord entre la Unió Europea i Mercosur.

Els manifestants han impedit així l'entrada de camions cap a territori polonès, si bé han permès la sortida d'un d'aquests vehicles cada hora des del costat polonès cap a Ucraïna. Aquesta mesura, no obstant això, no s'aplica a turismes o vehicles militars o humanitaris.

Els manifestants critiquen el Govern central del primer ministre, Donald Tusk, per no complir les seves promeses en matèria d'impostos per als agricultors, que diuen solidaritzar-se així amb els d'altres països, que també s'oposen a la signatura de l'acord entre la UE i els països del Mercosur, segons informacions de l'agència de notícies polonesa PAP.

Segons han expressat, aquest pacte destruiria l'agricultura europea atès que als països del Mercosur no es respecten les mateixes legislacions que als països del bloc comunitari, una situació similar a la qual es dona amb les importacions de productes agrícoles ucraïnesos.

Els bloquejos a la frontera amb Ucraïna es produeixen assíduament des de fa un any arran de les exempcions imposades a les importacions ucraïneses en resposta a la invasió russa del territori, una mesura que no ha estat ben rebuda en alguns països de la UE.