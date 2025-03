Els activistes denuncien més de 330 civils executats per les forces de seguretat sirianes a la costa

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

L'ONG Observatori Sirià per als Drets Humans ha denunciat que 333 civils han estat executats per les forces de seguretat de les autoritats sirianes durant la seva campanya contra grups armats partidaris de l'antic règim de l'expresident Bashar al-Assad a la costa del país.

Les execucions han tingut lloc sobretot a la ciutat de Latakia, un dels principals epicentres dels combats i bastió de la minoria alauita, que ara s'ha convertit en l'objectiu principal d'una onada de represàlies de les noves autoritats, segons l'Observatori, una organització amb seu a Londres però amb fonts a l'interior del país.

Els civils "han estat aniquilats d'una manera que no difereix de les operacions de les forces de seguretat de l'antic règim, en un acte col·lectiu de venjança", denuncia l'organització, que estima també prop de 200 combatents morts, inclosos 90 integrants de les Forces de Seguretat Interna i de les forces del Ministeri de Defensa de les noves autoritats sirianes.

L'Observatori assenyala també com a culpable de la situació a l'exoficial de l'exèrcit sirià Qiath Suleiman Dalla, autoproclamat cap de l'anomenat Consell Militar per a l'Alliberament de Síria, l'organització que s'ha aixecat en armes contra les autoritats de Damasc que lidera el president de transició, amb passat jihadista, Ahmad al-Shara.

Per la seva banda, la Comissió d'Investigació de les Nacions Unides per a Síria, l'organisme que investiga crims de guerra i contra la Humanitat comesos durant la passada guerra civil, ha pres nota aquest dissabte de les "pertorbadores" notícies referents a això i ha exigit a totes les parts que exerceixin la màxima contenció perquè la població civil no resulti afectada.

"Enmig d'informes sobre una escalada de violència, la Comissió insta a la màxima moderació i al compliment de les obligacions del dret internacional respecte de la protecció dels civils i el tracte humà de tots els que han deposat les armes, i acull amb satisfacció les declaracions a aquest efecte", fa saber a X.