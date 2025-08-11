Els 27 recalquen el suport a Ucraïna i la pressió a Rússia abans de la cimera de Trump i Putin

BRUSSEL·LES 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han recalcat el suport a Kíev i la necessitat de seguir mantenint la pressió sobre Rússia mitjançant sancions, en una reunió extraordinària convocada per videoconferència a dies de la reunió del president nord-americà, Donald Trump, i el president rus, Vladimir Putin, a Alaska per abordar la guerra a Ucraïna.
"La unitat transatlàntica, el suport a Ucraïna i la pressió sobre Rússia és la forma en què posarem fi a aquesta guerra i evitarem futures agressions russes a Europa", ha assenyalat l'Alta Representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, en un missatge a les xarxes socials sobre la trobada en el qual ha participat el titular d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiga.
Segons ha detallat, els 27 recolzen l'esforç d'Estats Units per aconseguir una "pau justa" a Ucraïna, i malgrat que no ha indicat res sobre les possibles concessions territorials a Rússia per frenar l'agressió, ha subratllat que es requereixen més sancions contra Moscou i més suport militar i financer a Ucraïna, així com donar passos en el procés d'adhesió a la UE.