Els 27 aproven el préstec de 90.000 milions a Ucraïna i noves sancions a Rússia

BRUSSEL·LES 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Els vint-i-set han arribat aquest dimecres a un acord polític per alliberar el préstec de la Unió Europea a Ucraïna de 90.000 milions d'euros i el vintè paquet de sancions a Rússia després de dos mesos de bloqueig per part d'Hongria i menys de 24 hores després que Kíiv anunciés que ha culminat la reparació de l'oleoducte Druzhba.
La decisió l'han pres els ambaixadors en una reunió a Brussel·les després de constatar que Budapest no manté el veto que durant mesos ha impedit l'aprovació definitiva del préstec a Kíiv, ja que encara calia la llum verda a una modificació del pressupost comunitari que requeria la unanimitat de tots els estats membres.
També ha rebut el vistiplau el vintè paquet de sancions a Rússia, proposat per la Comissió Europea amb la idea que entrés en vigor el passat 24 de febrer --quan es van complir quatre anys de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna--, però que ha hagut d'esperar a que Hongria, i també Eslovàquia, retiressin finalment el seu veto.
Amb tot, perquè es comencin a desemborsar els primers pagaments del préstec a Ucraïna encara queda la formalització definitiva per procediment escrit del Consell, que s'espera que conclogui aquest dijous a la tarda, segons han explicat a Europa Press fonts europees.
En el cas de les sancions a Rússia, les mateixes fonts precisen que entraran en vigor de manera immediata després d'adoptar les mesures econòmiques, mentre que les mesures individuals (llista negra de persones i entitats) requeriran la publicació prèvia dels noms en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).