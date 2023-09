Els 27 acorden un mecanisme de crisi que dilueix les quotes obligatòries i desbloqueja la reforma d'asil

BRUSSEL·LES, 28 set. (EUROPA PRESS) -

Els vint-i-set han arribat aquest dijous a un acord sobre el futur mecanisme de crisi que obligarà els governs a facilitar l'acolliment de demandants d'asil de socis desbordats per la pressió a la seva frontera, però que enterra les quotes obligatòries de reubicació en defensar una 'solidaritat a la carta' que preveu diferents formes de compensació financera per eludir la reubicació al seu territori.

Així ha quedat palès en la reunió de ministres d'Interior de la Unió Europea (UE) a Brussel·les que ha servit per constatar en una sessió pública que, malgrat no haver-hi unanimitat, hi ha prou suport per adoptar l'últim esborrany que va presentar la presidència de torn espanyola.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha constatat que hi ha una "majoria inqüestionable" que defensa la darrera versió del document, per la qual cosa ha informat la resta de socis que el dosier passa a mans dels ambaixadors perquè enllesteixin el procés i "explorin el mandat per poder negociar amb el Parlament Europeu".

La manca de consens sobre aquest expedient s'havia convertit en el darrer escull perquè el Consell i el Parlament Europeu poguessin negociar la versió definitiva del Pacte de Migració i Asil que volen tancar abans que acabi la legislatura el juny del 2024.