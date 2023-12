Els 27 accepten una entrada gradual de Romania i Bulgària a Schengen a partir del març del 2024

Bucarest ha destacat la fi de tretze anys de "fracassos i humiliacions"

MADRID/BRUSSEL·LES, 31 des. (EUROPA PRESS) -

Els 27 han aprovat aquest dissabte per unanimitat la incorporació gradual de Romania i Bulgària a l'espai Schengen a partir del març del 2024, amb la qual cosa s'inclouen els dos últims països comunitaris dins del tractat de lliure circulació de persones després que Àustria va aixecar el seu veto. Aquest ha estat l'últim acord del Consell sota la presidència de torn espanyola de la UE del segon semestre del 2023.

"Schengen creix! El Consell de la UE ha decidit ampliar la zona Schengen a Bulgària i Romania. Els controls interns fronterers aeris i marítims s'aixecaran el març del 2024, mentre que la decisió sobre la fi dels controls terrestres es prendrà més endavant", ha ressaltat la Presidència espanyola de torn del Consell Europeu.

Així, Àustria, Bulgària i Romania s'han compromès a abordar al llarg del 2024 fixar una data per a l'aixecament dels controls terrestres, segons han destacat fonts del Ministeri de l'Interior.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha destacat que es tracta d'un dia de gran orgull per a Bulgària i Romania". "És un gran pas endavant per a ells i per a la zona Schengen. Han treballat dur. Tots dos s'ho mereixen. Faran encara més forta la zona Schengen", ha apuntat.

També el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha felicitat tots dos països. "Un pas llargament esperat per als ciutadans romanesos i búlgars que gaudiran d'una llibertat de moviment més fàcil amb la perspectiva que també sigui per a transport terrestre", ha publicat a X.

La comissària europea d'Interior, Ylva Johansson, ha expressat la seva "càlida benvinguda" a tots dos països després d'un acord que "trenca un estancament de tretze anys". "Ara és essencial construir sobre aquest assoliment i garantir que l'any que ve també s'aconsegueixi el lliure moviment per terra. Continuaré donant suport activament al procés d'accés complet el 2024", ha explicat.

També des de Romania el president Klaus Iohannis ha destacat aquest "important primer pas". "La prioritat de Romania serà l'aplicació plena de Schengen arribant a l'última fase, l'eliminació dels controls terrestres", ha destacat. S'han sumat a la felicitació el primer ministre Marcel Ciolacu i el president del Senat, Nicolae Ciuca.

"Després de tretze anys de fracassos i humiliacions, aquest Govern ha començat un procés que avui és irreversible. L'any vinent continuarem amb els nostres esforços per tancar definitivament aquest procés", ha ressaltat Ciolacu.

INTENSA NEGOCIACIÓ

La decisió ha estat validada per procediment escrit comunicat a totes 27 capitals comunitàries, han explicat aquestes fonts. A més, culmina un procés iniciat fa dotze anys i era una de les prioritats del Ministeri d'Interior per al semestre de la Presidència espanyola que finalitza aquest diumenge.

Ha estat possible després d'una intensa negociació en les últimes setmanes entre els Estats membre afectats (Àustria, Bulgària i Romania), amb el suport de la Comissió Europea i la mediació de la presidència espanyola del Consell.

La determinació negociadora de la presidència ha aconseguit superar les reticències persistents i assolir un acord just i històric, han ressaltat fonts d'Interior consultades per Europa Press.

El progressiu aixecament dels controls a les fronteres interiors de Bulgària i Romania enfortirà i ampliarà l'espai de lliure circulació europea i facilitarà els desplaçaments de milions de persones, amb un impacte social i econòmic molt positiu a tota la regió, han destacat.

El desembre del 2022, l'última vegada en què es va intentar un acord a Vint-i-set sobre aquest assumpte, el veto d'Àustria i els Països Baixos va frustrar l'entrada de Bulgària i Romania a l'espai Schengen, cosa que la Comissió Europea reclama des de fa una dècada perquè defensa que compleixen tots els criteris previstos per a l'adhesió.