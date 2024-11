Elon Musk liderarà amb Vivek Ramaswamy el nou Departament d'Eficiència Governamental dels EUA

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts que el magnat Elon Musk i l'empresari Vivek Ramaswamy lideraran el nou Departament d'Eficiència Governamental (DOGE, per les seves sigles en anglès), en el marc dels nomenaments que esta realitzant l'exmandatari des que va guanyar les eleccions presidencials.

"Em complau anunciar que el gran Elon Musk, treballant en conjunt amb el patriota nord-americà Vivek Ramaswamy, dirigirà el DOGE. Junts, aquests dos meravellosos nord-americans aplanaran el camí perquè la meva administració desmantelli la burocràcia governamental, elimini les regulacions excessives, retallada les despeses innecessàries i reestructuri les agència federals", ha indicat a través d'un comunicat.

Trump s'ha fet ressò d'unes declaracions en les quals Musk, propietari de la xarxa social 'X' i de l'aeroespacial SpaceX, afirmava que "això enviarà ones de xoc a través del sistema i de tots els involucrats en el malbaratament de diners governamental, que són moltes persones". En aquest sentit, el president electe ha considerat que aquestes mesures són "essencials per al moviment per salvar als Estats Units".

Aquest departament, que busca "impulsar" un "canvi dràstic" amb el qual "els polítics republicans han somiat" durant "molt de temps", brindarà assessorament a la Casa Blanca per impulsar una reforma estructural "a gran escala i crear un enfocament empresarial per al Govern mai abans vist".

"Espero que Elon i Vivek facin canvis en la burocràcia federal de cara a l'eficiència i, alhora, a millorar la vida de tots els nord-americans", ha expressat el magnat, que ha remarcat que treballaran junts "per alliberar" l'economia nord-americana i fer que el Govern "rendeixi comptes" al poble.

Finalment, ha assenyalat que "el seu treball continuarà a tot trigar el 4 de juliol del 2026: un govern més petit, més eficient i menys burocràtic", que serà "el regal perfecte per als Estats Units en el 250 aniversari de la Declaració d'Independència". "Estic segur que ho aconseguiran!", ha conclòs.

"Amenaça a la democràcia? No, amenaça a la burocràcia", ha manifestat Musk a través del seu perfil a la xarxa social 'X' després de l'anunci sobre que liderarà el nou Departament d'Eficiència Governamental.