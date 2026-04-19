Elon Musk acusa Sánchez d' "alta traïció" per regularitzar immigrants

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El magnat multimilionari Elon Musk ha acusat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d' "alta traïció" pel procés de regularització extraordinària d'immigrants que començarà aquest dilluns.
"El brut Sánchez és culpable d'alta traïció", ha dit en un missatge publicat a la xarxa social X, de què Musk és propietari, en resposta a les declaracions de Sánchez en el tancament de la cimera progressista Global Progressive Mobilisation a Barcelona, on el president va reivindicar la regularització de mig milió de migrants que ha impulsat el seu govern i que l'oposició rebutja.
Sánchez va dir: "Li vull dir a la dreta i a la ultradreta que s'hi oposen que Espanya és filla de la migració i no serà mare de la xenofòbia".
El missatge de Musk s'ha produït en resposta a una publicació en què un altre usuari d'X ha qualificat les declaracions de Sánchez com a "la major traïció de la història europea".
Musk ja ha criticat Sánchez altres vegades: "Per descomptat, el brut Sánchez és un traïdor a Espanya", va dir al febrer a X en resposta a un fil de missatges sobre el procés de regularització d'estrangers a Espanya.
També va afirmar que "el brut Sánchez és un tirà i traïdor al poble d'Espanya", quan el president va anunciar que prohibiria les xarxes socials a menors de 16 anys i que perseguiria les plataformes digitals i els seus directius que no retiressin continguts "d'odi i il·legals".
SÁNCHEZ CRITICA ELS TECNOLIGARQUES
Aquest diumenge, Sánchez ha criticat els "oligarques" per jugar amb la salut mental i democràtica dels ciutadans, especialment la dels més joves, sota el lema 'cal protegir la llibertat d'expressió'.
"Sota aquest mantell que cal protegir la llibertat d'expressió, el que permeten a aquests tecnoligarques és folrar-se la seva butxaca a costa de la salut mental dels nostres joves. No és llibertat d'expressió manipular les imatges amb aplicacions d'intel·ligència artificial de nenes i de dones per mostrar-les nues amb imatges a les xarxes socials. Això no és llibertat d'expressió, això és violació dels drets i les llibertats de les persones", ha dit en un acte del PSOE a Huelva.
Ha afegit que tampoc és llibertat d'expressió "denigrar i estigmatitzar" els migrants que contribueixen "honestament a la prosperitat i al desenvolupament econòmic de les nacions".