Eleven a 273 els morts i 3.800 els ferits pel terratrèmol de magnitud 7,4 al nord-oest de Colòmbia

Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel
MADRID 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Colòmbia han elevat aquest dijous a 273 els morts i a més de 3.800 els ferits pel sisme de 7,4 en l'escala de Richter registrat a principis d'aquesta setmana al nord-oest del país llatinoamericà.
El director de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD), David Tamayo, ha precisat en roda de premsa que hi ha 273 morts, i que els cossos de 250 d'ells es troben en l'Institut Nacional de Medicina Legal i Ciències Forenses.
Aquest organisme ha identificat 227 dels cossos, inclosos 184 que ja han estat entregats a les seves respectives famílies, ha indicat Tamayo.
En la seva compareixença, el director de la UNGRD ha estimat en 3.824 les persones ferides, mentre que fins al moment hi ha altres 377 que continuen desaparegudes tres dies després del sisme.
Així mateix, ha xifrat en 40.753 famílies damnificades, això és, 97.515 persones i s'han registrat 12.584 habitatges destruïts i danys en altres 74.873, en 2.198 escoles, 216 centres de salut i cinc aeroports.
Es tracta d'un balanç preliminar mentre els equips de rescat continuen les operacions per localitzar possibles víctimes d'entre els ruïnes a les zones afectades pel terratrèmol, entre les quals destaquen les ciutats de Cali, Pereira, Quibdó i Manizales.