Sharon Eilon / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les converses entre el primer ministre israelià en funcions, Benjamin Netanyahu, i el líder del partit centrista Yashar, Gadi Eisenkot, per fer un govern d'unitat han acabat sense acord, en no apropar postures durant una trobada aquest diumenge a Tel Aviv.
La reunió, d'unes dues hores i mitja, ha acabat sense avenços suficients per desbloquejar les diferències entre les dues formacions. En un comunicat conjunt recollit pel portal de notícies Ynet, ambdues parts diuen que la trobada ha tingut un "ambient professional" en què han intentat "superar les importants diferències".
Eisenkot ha traslladat a Netanyahu que manté el seu compromís amb el bloc polític que pretén substituir-lo al capdavant del Govern, si bé ha obert la porta a la incorporació de Likud en una coalició encapçalada per ell, sempre que acepti els principis establerts per a l'Executiu.
Netanyahu va plantejar dissabte un acord de rotació pel qual assumiria inicialment el lloc de primer ministre altern, ocupant posteriorment Eisenkot la prefectura de l'Executiu. El mandatari va justificar la seva proposta per "la magnitud de l'amenaça existencial" a què s'enfronta Israel i el risc que es constitueixi un govern incapaç d'afrontar-la.
No obstant això, la seva intenció de retardar el relleu fins a resoldre un assumpte de seguretat delicat hauria provocat el rebuig de Yashar, que exigeix que el canvi es produeixi sense aquesta condició, segons el mateix mitjà. De moment, no es contemplen noves trobades entre tots dos líders ni reunions dels seus equips negociadors.
La falta d'enteniment contrasta amb la proposta de cooperació formulada per Eisenkot, que va quedar segon per darrere de Likud en les eleccions parlamentàries del 27 d'octubre, però va obtenir el major nombre de suports per part de les restants formacions durant la ronda de consultes amb el president israelià, Isaac Herzog, per designar l'encarregat de formar govern.
En paral·lel, el diputat Roy Folkman, que encapçala el grup parlamentari de Yashar, ha demanat als dirigents de les formacions contràries a Netanyahu que mantinguin disponibles els seus diputats per a votacions fins a dilluns vinent. "Estem realitzant preparatius especials per a la setmana vinent", ha explicat en un missatge també recollit per Ynet.
Aquestes mesures busquen mantenir oberta la possibilitat que Eisenkot comuniqui a Herzog aquesta mateixa setmana que disposa d'una majoria suficient per formar govern i sotmeti la seva composició a l'aprovació de la Knesset dilluns. El dirigent compta inicialment fins a diumenge per completar les negociacions, encara que el termini presidencial pot ampliar-se uns altres 14 dies.
La postura de Netanyahu ha despertat recels entre diferents sectors de l'oposició, que l'acusen de maniobres polítiques i recorden anteriors incompliments d'acords. Entre els seus principals temors figura que el primer ministre en funcions provoqui deliberadament el fracàs d'una coalició d'unitat per afavorir els interessos del seu bloc davant una eventual repetició electoral.