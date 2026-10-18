El Parlament egipci perllonga 2 dies més el debat per autoritzar l'enviament de tropes a l'Aràbia Saudita

Egyptian Presidency / Xinhua News / Europa Press
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament egipci ha suspès la sessió d'aquest diumenge en la qual es debatia la concessió de poders especials al president, Abdel Fattah al-Sisi, per a l'enviament de tropes a l'Aràbia Saudita en defensa davant els atacs dels houthis i ha anunciat 2 jornades més, fins al dimarts, per debatre la proposta.
El diputat Mostafa Bakri ha explicat que el motiu de la pròrroga és que molts diputats han sol·licitat la paraula. "El motiu de la continuació de les sessions de la Cambra de Representants durant dos dies més és l'existència d'un gran nombre de peticions de paraula", ha apuntat en un missatge publicat a les xarxes socials.
"És probable que la votació sobre l'autorització al senyor president de la República per enviar forces militars a Aràbia Saudita sigui dimarts que ve", ha afegit.
El president egipci, Abdel Fattah al-Sisi, va afirmar el dissabte que el seu país farà "tot el necessari" per protegir a l'Aràbia Saudita i va anunciar la convocatòria d'una sessió d'urgència del Parlament per autoritzar mesures defensives concretes si hi ha una petició formal saudita.
"No volem combatre ni atacar a ningú. Només defensarem Aràbia Saudita", va explicar el mandatari egipci, que considera la defensa de la seguretat i la sobirania saudites una prioritat.
Dijous passat el propi Abdel Fattah al-Sisi va destacar que Egipte i l'Aràbia Saudita són el cor de les nacions àrabs i islàmiques i va advertir que qualsevol dany contra qualsevol dels dos països afectaria l'altre.