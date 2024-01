Egipte lamenta que la sentència de la CIJ no inclogui un alto el foc d'Israel a la Franja de Gaza

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Egipte han rebut amb satisfacció la resolució de la Cort Internacional de Justícia (CIJ) que exigeix a Israel evitar un genocidi a la Franja de Gaza, si bé ha lamentat que esperen amb especial interès que el tribunal també ordenés un alto el foc immediat.

El Ministeri d'Afers Exteriors d'Egipte ha emès un comunicat en el qual defensa que la fi de les hostilitats hauria permès posar en marxa de manera efectiva les mesures d'emergència necessàries per atendre la població civil palestina de la Franja de Gaza.

Així mateix, la cartera diplomàtica ha instat Israel a complir el que estipula la CIJ com l'única via possible per complir amb el dret internacional i el dret internacional humanitari, a més dels "països influents" a que pressionin per fer complir la sentència.

Egipte subratlla que, en cooperació amb les organitzacions humanitàries i les Nacions Unides, continuarà donant suport a totes les mesures destinades a evitar el desplaçament forçós de palestins i que garanteixin l'entrega d'ajuda humanitària als civils de la Franja.