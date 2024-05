Egipte condemna l'ocupació del costat palestí de Rafah per part d'Israel i alerta d'"una perillosa escalada"

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Egipte ha condemnat aquest dimarts l'ocupació del costat palestí del pas fronterer de Rafah per part de l'exèrcit d'Israel i ha dit que és "una perillosa escalada" que amenaça els esforços de mediació per mirar d'arribar a un acord d'alto el foc a la Franja de Gaza.

"Egipte condemna de manera ferma les operacions militars d'Israel a la ciutat palestina de Rafah i el control israelià del costat palestí del pas de Rafah", ha dit el Ministeri d'Exteriors egipci en un comunicat publicat a través del seu compte d'X.

Així, ha recalcat que és "una perillosa escalada que amenaça la vida de més d'un milió de palestins que depenen principalment d'aquest pas com a principal salvavides per a la Franja, principal punt de sortida per a ferits i malalts i punt d'entrada d'ajuda humanitària".

"Egipte demana a Israel que exerceixi la màxima contenció i que s'allunyi de la política de riscos calculats, que té impacte a llarg termini i que amenaçaria els incansables esforços duts a terme per assolir una treva sostenible a la Franja", ha subratllat.

Finalment, ha reclamat a "tots els actors internacionals amb influència" que "intervinguin i exerceixin les pressions per desarticular la crisi actual i permetre que els esforços diplomàtics assoleixin els resultats desitjats".

L'exèrcit israelià ha confirmat a primera hora l'ocupació de la part palestina del pas de Rafah, un dels principals punts d'entrada d'ajuda humanitària cap a l'enclavament, dins el que descriu com una "activitat dirigida a zones limitades contra infraestructures terroristes" de Hamas.