Egipte anuncia que demanarà la seva incorporació als procediments contra Israel davant la CIJ

MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern egipci ha anunciat aquest diumenge que sol·licitarà la seva incorporació als procediments contra Israel per risc de genocidi a Gaza davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ).

"Egipte anuncia la intenció d'intervenir formalment per donar suport a la demanda presentada per Sud-àfrica contra Israel davant la Cort Internacional de Justícia per investigar les violacions per part d'Israel de les seves obligacions en virtut de la Convenció sobre la Prevenció i Sanció del Crim de Genocidi a la Franja de Gaza", segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors egipci.

El Govern egipci ha decidit presentar aquesta petició uns dies després de la nova operació israeliana a la ciutat gaziana de Rafah, a la frontera amb Egipte, que ha empès de nou la població palestina a "fugir" i ha acabat per crear "condicions inhabitables a la Franja de Gaza, en flagrant violació de les disposicions del dret Internacional, el dret Internacional humanitari i el Quart Conveni de Ginebra".

Al gener, la cort va ordenar a Israel "prendre totes les mesures possibles" per prevenir un genocidi a Gaza i garantir de manera "urgent" que la població palestina rebés l'ajuda necessària. Dos mesos després, va dictar noves mesures provisionals per la situació de crisi humanitària provocada per l'ofensiva.

Aquest divendres, Sud-àfrica va sol·licitar mesures addicionals a la cort, i una revisió de les anteriors, donada l'operació militar a la ciutat de Rafah després de denunciar el "menyspreu" israelià a les dictades al gener i març, que han estat "ignorades" i "violades", en favor d'una "escalada de la catàstrofe humanitària" a través d'una "envestida militar total".

La petició egípcia, així i segons el Ministeri, "es produeix a la llum de l'empitjorament de la gravetat i l'abast dels atacs israelians contra civils palestins a la Franja de Gaza, i la contínua perpetració de pràctiques sistemàtiques contra el poble palestí", afegeix la nota.

Amb aquest anunci, Egipte marca un punt d'inflexió en les seves relacions amb Israel des de l'esclat de la guerra de Gaza el 7 d'octubre i que va arribar a un moment àlgid la setmana passada quan Israel va assumir el control del costat palestí del pas fronterer de Rafah que separa l'enclavament palestí d'Egipte.

Cal recordar que Israel i Egipte van signar un tractat de pau el 1979 en virtut del qual Israel es va retirar de la península del Sinaí mentre tots dos països normalitzaven les relacions, que s'han vist afeblides pels últims esdeveniments.

Fonts properes a la situació van confirmar al febrer al 'Wall Street Journal' que responsables egipcis havien advertit que el tractat de pau podria quedar suspès si les tropes de les Forces de Defensa d'Israel entressin a Rafah, o si algun dels refugiats de Rafah es veia obligat a desplaçar-se cap al sud, cap a la península del Sinaí.

En un esforç per prevenir una afluència massiva de refugiats, Egipte ha estacionat tancs a prop de la seva frontera amb Gaza, després de reforçar el mur fronterer des del començament de la guerra entre Israel i Hamas, tant estructuralment com amb equips de vigilància.

Per contra, el portaveu en àrab de l'Oficina del Primer Ministre d'Israel, Ofir Gendelman, va reconèixer poc després de l'operació al pas de Rafah que "Israel és molt conscient de com de delicada és l'operació", però va entendre que "no violava els termes de l'acord".