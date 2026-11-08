Almenys 7 morts i 112 ferits després de descarrilar un tren a Guiza (Egipte)

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 7 persones han mort i 112 han resultat ferides després que diversos vagons d'un tren de passatgers bolquessin a la línia ferroviària que connecta el Caire amb Assuan, a l'alçada de l'encreuament de Jarza, a la governació egípcia de Guiza, segons ha informat el Ministeri de Sanitat d'Egipte.
"El balanç de l'accident ferroviari a Al Ayat ascendeix a 112 ferits i 7 morts. 45 pacients han rebut l'alta després d'una millora en el seu estat de salut", ha indicat el Ministeri de Sanitat en el seu últim comunicat.
El ministre de Sanitat i Població, el doctor Jaled Abdel Gafar, ha ordenat elevar el nivell d'alerta a totes les instal·lacions sanitàries de les governacions de Guiza i Beni Suef per aportar suport mèdic i d'emergència. Així, s'han mobilitzat 72 ambulàncies per atendre i traslladar els afectats.
72 ferits han estat traslladats a l'Hospital d'Al Wasta, a la governació de Beni Suef, 33 a l'Hospital d'Al Ayat i 7 són a l'Hospital Central d'Atfí, a Guiza.
"Entre les lesions, predominen diverses contusions i cremades, així com fractures en extremitats, pelvis i vèrtebres, laceracions al cap i al rostre i contusions al tòrax i les costelles", ha indicat el Ministeri de Sanitat.
45 persones que han resultat ferides han rebut l'alta hospitalària. Unes altres 7 persones rebran l'alta properament, mentre que la resta dels ferits continua rebent tractament en observació mèdica.
La cartera ministerial ha assegurat que manté un "seguiment constant" de l'evolució dels afectats i que està proporcionant a tots ells "una atenció mèdica completa".