Egipte acull aquest dissabte una gran cimera internacional per examinar el conflicte entre Israel i Hamas

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, exerceix d'amfitrió en la cimera d'aquest dissabte al Caire per examinar l'escalada del conflicte després de l'atac perpetrat el 7 d'octubre a Israel per milicians del grup palestí Hamas, en la trobada internacional de més envergadura des de l'esclat de la guerra.

El Govern egipci ja havia avançat la seva intenció de celebrar aquest fòrum i aquest passat dilluns diversos països han donat compte de l'enviament de les invitacions. Així, les agències oficials de Qatar i Kuwait han confirmat la data de celebració d'aquesta cimera, en la qual està previst tractar qüestions relatives a la "qüestió palestina".

El Caire exerceix un paper clau, en la mesura en què l'únic pas fronterer de la Franja de Gaza que no està controlat per Israel depèn d'Egipte, el de Rafah.

Aquest encreuament ha romàs tancat després de la intensificació dels bombardejos israelians al sud de Gaza, però països com els Estats Units negocien la seva possible reobertura per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja.

Des de la convocatòria dilluns passat, la guerra de Gaza no ha fet sinó augmentar en intensitat. Els respectius balanços eleven a més de 4.000 els palestins morts pels bombardejos a la Franja efectuats per Israel, mentre que 1.400 israelians han mort des del principi de l'ofensiva de Hamas i les milícies palestines.

Així mateix, l'exèrcit d'Israel i les milícies d'Hezbollah fa pràcticament una setmana que intercanvien projectils d'artilleria a la frontera en el que es podria convertir, en qüestió de dies, tem la comunitat internacional, en l'obertura d'un nou front en ferm de la guerra.

En aquest escenari, el Caire acull aquesta cimera de líders i ministres d'Exteriors que compta, entre d'altres, amb la presència del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el president palestí, Mahmud Abbas, els emirs de Qatar, de Bahrain i Kuwait, i el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, entre d'altres, a més del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. La Xina hi envia el seu encarregat d'afers sobre Pròxim Orient, Zhai Jun, mentre que Rússia hi està representada pel viceministre d'Exteriors, Mikhaïl Bogdanov.

Espanya hi està representada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, i pel ministre d'Exteriors, José Manuel Albares. Altres països convidats són Alemanya, França o Itàlia, a nivell europeu, a més d'Algèria i el Marroc, la Xina o el Brasil. La delegació de la Unió Europea hi està abanderada pel president del Consell Europeu, Charles Michel, i l'alt representant d'Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.

Divendres a la nit, explicaven fonts europees, es treballava en un comunicat conjunt que perfili la sortida al conflicte i abordi la qüestió humanitària, si bé les posicions, ara com ara, són divergents i a Brussel·les no aposten perquè la declaració final tiri endavant.