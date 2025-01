Edmundo González, a l'exèrcit de Veneçuela: "Haig d'assumir el rol de comandant en cap"

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

L'opositor veneçolà Edmundo González, considerat per part de la comunitat internacional com el president electe de Veneçuela després de les eleccions del passat mes de juliol, s'ha dirigit a l'exèrcit del país llatinoamericà per indicar que ha de "assumir el rol de comandant en cap".

"Als membres de la Força Armada Nacional Bolivariana, en aquests moments definitoris per a la nostra pàtria. Em dirigeixo a vostès amb la certesa que junts superarem els reptes que enfrontem com a institució i com a nació. Segons la Constitució del 1999, promoguda per Hugo Chávez, el 10 de gener per la voluntat sobirana del poble veneçolà, haig d'assumir el rol de comandant en cap amb la responsabilitat de protegir les nostres famílies", ha declarat.

González ha afegit que l'objectiu és "dirigir" els "esforços cap a un futur de benestar i prosperitat per a tots els veneçolans". "Les nostres forces armades estan cridades a ser garantia de la sobirania i de respecte a la voluntat popular. És nostre deure d'actuar amb honor, mèrit i consciència, guiats pels valors que ens uneixen com una institució fonamental", ha expressat.

"Cal posar fi a una cúpula que ha desvirtuat els principis fonamentals i morals de les nostres forces armades. Molts de vostès han manifestat el desig de canvi amb la resta dels veneçolans, expressant-ho en votar en contra d'aquesta cúpula que no representa una garantia d'estabilitat ni un futur per a Veneçuela", ha afegit.

Tal com ha considerat, "és el moment de reafirmar" el "compromís amb la pàtria", per la qual cosa ha advocat per "actuar amb determinació i unitat per protegir" Veneçuela a partir del 10 de gener, data de la investidura presidencial. Amb tot, ha afirmat que la seva "missió és restaurar la sobirania popular manifestada en el vot", així com "garantir la pau i l'estabilitat".

"Així que el nostre deure és aferrar-nos al marc legal establert en la Constitució vigent, orientant les nostres accions cap a la protecció de la família veneçolana de manera digna i honorable, sense extorsió ni manipulació", ha conclòs.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials després de les quals el president Maduro es va reafirmar com a triomfador, si bé l'oposició va negar els resultats i assegura comptar amb les actes electorals que avalen el triomf de González, exiliat a Espanya i buscat per la justícia veneçolana, encara que assegura que prendrà possessió del càrrec el dia 10 de gener.

Urrutia, que està fent una gira internacional, ha assegurat que no té "restriccions" per tornar a Veneçuela i que no revelarà "ni el dia ni la manera" en què tornarà al seu país. Per la seva banda, la Força Armada Nacional Bolivariana ha engegat un pla de seguretat, pel qual es desplegaran més de 1.200 militars.