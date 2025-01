Edmundo González inclou Uruguai en el seva gira per Amèrica Llatina que comença aquest dissabte

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

L'opositor veneçolà Edmundo González viatjarà aquest dissabte fins a Montevideo, capital d'Uruguai, on serà rebut pel mandatari local, Luis Lacalle Pou, després de visitar aquest mateix dia el president argentí, Javier Milei, a Buenos Aires.

González, per qui les autoritats veneçolanes han ofert en les últimes hores una recompensa de 100.000 dòlars per informació que pugui ajudar a la seva detenció, serà rebut també per Lacalle Pou a la residència presidencial a Montevideo.

Així ho ha confirmat l'equip de campanya de González en un breu comunicat en què ha animat la comunitat veneçolana a Uruguai a congregar-se a les afores del lloc. "Segona parada. Ens veiem a Uruguai!", ha manifestat González a les seves xarxes socials.

Abans, la seva gira per Amèrica Llatina el portarà fins a la Casa Rosada, on es veurà amb Milei aquest dissabte al matí. Les relacions entre els governs d'Argentina i Veneçuela no passen pel seu millor moment.

A les topades verbals entre Milei i el seu homòleg veneçolà, Nicolás Maduro, se suma el recent arrest del gendarme argentí Nahuel Gall, a qui Caracas imputa delictes relacionats amb el terrorisme. Argentina ha emès ja una denúncia davant del Tribunal Penal Internacional (TPI) per "detenció arbitrària".