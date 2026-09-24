Economia.- OpenAI i Anthropic adverteixen al Consell de Seguretat de l'ONU sobre la IA: "O un nou Renaixement o caos"

Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press
MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
Els màxims responsables de les principals empreses d'IA, Sam Altman (OpenAI) i Dario Amodei (Anthropic), van alertar a l'última reunió del Consell de Seguretat de Nacions Unides (ONU) sobre els riscos que la intel·ligència artificial pot suposar per a la humanitat, al mateix temps que van demanar frenar el desenvolupament d'aquesta tecnologia per controlar els seus potencials perills i que ningú tingui el poder total dels models.
"La IA pot donar lloc a una nova era del Renaixement per a la creativitat i el descobriment, o bé a una nova Revolució Industrial marcada per l'agitació i el caos. El Renaixement va ser una època en la qual noves eines, idees i institucions van ampliar els límits del que les persones creien possible. La IA pot exercir aquest mateix paper en la nostra època", va assenyalar Sam Altman.
Altman va voler posar al centre del desenvolupament de la IA a les persones, argumentant que aquesta eina no ha de convertir tota la societat en autòmats, sinó que han de ser els éssers humans els qui prenguin les decisions.
"La història contínua del progrés humà no tracta sobre eines que reemplacen la capacitat d'acció humana, sinó sobre com les eines adequades potencien les capacitats de les persones; i crec que això arribarà molt més lluny d'allò que avui considerem possible", va destacar.
El conseller delegat d'OpenAI tampoc va voler advocar pel catastrofisme, considerant-ho un "parany" i subratllant que els extrems no ajudaran a "resoldre amb èxit" els desafiaments.
En aquesta mateixa línia va intervenir Dario Amodei, conseller delegat d'Anthropic, qui va centrar els riscos en dues categories: ús indegut dels models de IA --terrorisme o creació d'armes biològiques-- i la pèrdua de control.
"Aquestes qüestions tenen un abast global i preocupen tota la humanitat. Són prou greus com per considerar que constitueixen temes importants per aquest Consell", va afirmar.
De la mateixa manera, Amodei manté la seva aposta per un desenvolupament conscient de la IA que permeti navegar entre els riscos i beneficiar-se de l'avenç d'aquesta tecnologia "a un ritme que garanteixi que la seguretat evoluciona al mateix ritme que les capacitats tecnològiques per a tots els actors del sector".
El CEO d'Anthropic ha instat a les empreses de IA i als governs, així com al propi Consell de Seguretat de l'ONU --que té la capacitat de prendre decisions vinculants-- a comprometre's en tres àmbits: integrar avaluadors externs, establir estàndards dins de la indústria i fixar normes internacionals per a tots els països.
"Considero que aquest és l'assumpte de seguretat global més important al qual s'enfronta el món avui dia. Més enllà de les diferències entre les persones presents en aquesta sala, hem de deixar-les de costat per afrontar l'oportunitat i l'amenaça globals que se'ns presenten simultàniament", ha rematat.
Durant la sessió, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va indicar que "el perill no resideix en la nova tecnologia. El perill resideix en la tecnologia sense rendició de comptes. Les decisions de vida o mort mai no han de confiar-se a les màquines. Els robots assassins no han de tenir cabuda en el nostre futur".
XINA I EUA
Els representants de la Xina i els Estats Units també van exhibir les postures dels seus països que no anaven en la mateixa direcció, una mostra de la falta d'entesa entre les dues potències econòmiques més importants.
Malgrat el ràpid avanç de la IA, l'assistent presidencial i director de l'Oficina de Política de Ciència i Tecnologia de la Casa Blanca, Michael Kratsios, va declarar que això "no és motiu per detenir el seu desenvolupament ulterior ni per restringir-la mitjançant noves estructures de governança mundial".
Igualment, Kratsios en línia amb el que ja ha expressat Donald Trump va destacar que els Estats Units "rebutgen totalment qualsevol intent d'establir un esquema globalista de control de la superintel·ligència".
Per la seva banda, Fu Cong, representant permanent de la Xina, va instar a les grans empreses a assumir el seu paper de responsabilitat i va demanar a la comunitat internacional reforçar la cooperació. "La IA és un patrimoni compartit de tota la humanitat i no ha de convertir-se en un joc de països i persones riques", ha ressaltat.