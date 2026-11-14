Microsoft restableix els seus serveis després d'una caiguda mundial que va afectar a més de 70 països

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Microsoft ha recuperat el funcionament dels seus principals serveis digitals després d'una interrupció global que ha afectat a empreses, organismes públics i usuaris de més de 70 països, provocant problemes a Outlook, Teams i el seu assistent d'intel·ligència artificial Copilot, segons ha informat l'agència Bloomberg.
La companyia ha confirmat que totes les seves aplicacions estan ja operatives i que ha processat els missatges de correu acumulats durant la incidència. "Tots els productes estan operatius", ha assegurat en comunicat recollit per la citada agència, en el qual també ha assenyalat que el problema ha quedat resolt.
La fallada s'hauria originat en una actualització de la capacitat de xarxa i Microsoft ha descartat que estigués relacionat amb un ciberataque o amb l'ús d'intel·ligència artificial. Más de 1.000 enginyers i emprats han participat en les tasques de recuperació, coordinades pels responsables dels serveis en el núvol i del paquet Microsoft 365.
Les primeres investigacions apunten a problemes a Exchange, l'activitat dels quals consumia ràpidament els recursos disponibles dels servidors fins a deixar de respondre. Entre les possibles causes examinades figurava una configuració incorrecta de la xarxa Azure. Les conseqüències de la fallada han afectat sectors molt diversos.
Segons Bloomberg, els primers avisos de la incidència van registrar-se sobre les 13.00 hores del dijous a la costa est d'Estats Units. Posteriorment, es es van anar multiplicant a Downdetector, plataforma digital que proporciona informació en temps real sobre l'estat de llocs web, aplicacions i serveis en línia, on es van comptabilitzar centenars de milers de reclamacions.
L'episodi ha suposat un contratemps per a Microsoft, el paquet del qual M365 supera els 450 milions d'usuaris empresarials, si bé els mercats amb prou feines van reaccionar i les seves accions van registrar escasses variacions.
En aquesta línia, analistes consultats per Bloomberg han apuntat que la caiguda difícilment modificarà a curt termini la posició competitiva de la companyia, a causa del cost i la complexitat de substituir les seves eines. No obstant això, han advertit que podria augmentar l'interès d'alguns clients per alternatives com a Google Workspace i les noves solucions de productivitat d'Anthropic.
Des de Microsoft, han lamentat les conseqüències de la interrupció, assegurant que l'empresa estudiarà el succeït per evitar que torni a repetir-se. "Sabem que nostres clients depenen de nostres serveis per realitzar tasques importants cada dia i lamentem l'impacte que aquestes interrupcions han tingut en els qui confien en nosaltres", va afirmar el responsable del paquet Microsoft 365, Charles Lamanna, després de conèixer la incidència.