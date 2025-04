Dues diputades trans del Brasil denuncien que els seus visats dels EUA les identifiquen com a homes

MADRID 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Dues diputades transgènere del Brasil que pretenien viatjar als Estats Units (EUA) han denunciat aquest dimecres que les autoritats nord-americanes els han entregat el seu visat i les identifiquen amb el gènere masculí.

La parlamentària Erika Hilton, del Partit Socialisme i Llibertat, ho ha anunciat a través del seu compte d'X amb un comunicat en el qual relata que "el Govern dels Estats Units m'ha classificat com a 'home' quan he anat a buscar el meu visat per anar a la Conferència del Brasil a la Universitat de Harvard i l'Insitut Tecnològic de Massachusetts".

Així mateix, ha denunciat "el nivell d'odi i fixació" del Govern nord-americà amb les persones trans, tenint en compte que ella està "registrada com a dona fins i tot a l'acta de naixement".

"En altres paraules, ignoren documents oficials d'altres nacions sobiranes, fins i tot d'una representant diplomàtica, per saber si la persona, en algun moment, ha tingut un registre diferent", ha assenyalat abans d'alertar que l'administració "altera" els documents oficials dels ciutadans a partir de "la narrativa i els desitjos del president de torn de manllevar drets".

Així, ha estès aquesta alerta a una "llista d'objectius (que) continua creixent" atès que forma "part d'una agenda política global d'odi", que va més enllà dels EUA, si bé ha celebrat que al Brasil "ja hem derrotat" aquesta agenda.