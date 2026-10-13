Duch veu "injustificat" el dubte del PP sobre el vot exterior per un possible frau

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha qualificat aquest dimarts d'"injustificat" el dubte del PP al vot exterior de cara a les eleccions del 29 de novembre, de les quals els 'populars' al·leguen possible frau.
Ha expressat que el PP critica tant el vot per correu com l'interior i ha assegurat que els catalans que viuen fora de l'Estat podran exercir el seu dret a vot per correu o per urnes si a la ciutat on resideixen hi ha consolat espanyol, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
"Em sorprèn molt aquesta crítica. Hi ha més de 340.000 catalans que estan inscrits en els consolats fora d'Espanya i que, per tant, tenen dret a votar. I aquests catalans, sense haver de realitzar cap tràmit, rebran directament les paperetes i tota la informació per votar", ha dit.