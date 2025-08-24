Un dron ucraïnès derrocat deixa lleus danys materials a la planta nuclear de la regió russa de Kursk

Una segona onada d'enderrocaments a la regió de Leningrad provoca un incendi en una terminal de l'operadora de gas Novatek
Les autoritats de la central nuclear de la regió russa de Kursk han informat d'un incendi a les seves instal·lacions després que l'exèrcit de Rússia hagi tombat un dron ucraïnès, les restes del qual s'han estavellat contra un transformador.
"El 24 d'agost, a les 00.26 (hora local), un vehicle aeri de combat no tripulat (UAV) de les forces armades d'Ucraïna va ser derrocat per la defensa aèria prop de la central nuclear de Kursk. En caure, el vehicle va detonar, i va fer malbé el transformador auxiliar", han indicat en un missatge a Telegram.
L'incendi ha estat extingit pels bombers sense deixar víctimes ni ferits, no obstant això, diversos punts de la planta han quedat malmesos.
En concret, la unitat tres s'ha descarregat al 50%, tot i que, segons les autoritats russes, actualment funciona amb normalitat. La unitat quatre es troba en "manteniment programat" i les unitats u i dos operen, però "sense generar energia".
Igualment, han sostingut que els nivells de radiació de la zona i els seus voltants estan en "valors naturals".
NOU INCENDI A LA TERMINAL NOVATEK D'UST-LUGA
D'altra banda, les autoritats de la regió russa de Leningrad han confirmat que també s'està cremant la terminal del productor independent rus de gas natural Novatek per l'impacte de les restes d'una desena d'avions no tripulats d'Ucraïna, segons ha confirmat el governador regional, Alexander Drozdenko .
"Els bombers i el Ministeri de Situacions d'Emergència treballen per extingir l'incendi, que no ha deixat víctimes", ha indicat al seu canal de Telegram.
Segons el lloc web oficial de Novatek, el complex Ust-Luga és una zona de transbord i fraccionament de condensat de gas situat al port permanent d'Ust-Luga, al mar Bàltic. El complex Ust-Luga transforma el condensat de gas estable en nafta lleugera i pesada, combustible per a avions, component de combustible per a vaixells i gasoil.
Cal recordar també que, durant la tarda d'aquest passat dissabte, els sistemes de defensa russos van interceptar i destruïr 57 vehicles aeris no tripulats procedents d'Ucraïna sobre diverses regions del país.