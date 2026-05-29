Un dron impacta contra un edifici residencial en una ciutat de l'est de Romania

EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA
MADRID, 29 maig (EUROPA PRESS) -
Un dron ha impactat a la matinada d'aquest divendres contra un edifici d'habitatges de Galati, ciutat situada a l'est de Romania i propera a la frontera amb Ucraïna, provocant una explosió seguida d'un incendi.
"Un dron va entrar a l'espai aeri romanès, va ser detectat pel radar a la zona sud de la ciutat de Galati i es va estavellar contra la teulada d'un bloc de cases, provocant un incendi després de l'impacte", ha informat el Ministeri de Defensa romanès en un comunicat.
A causa de l'impacte, dues persones han sofert lesions i al voltant de 70 han decidit abandonar l'immoble malgrat que els serveis d'Emergències han determinat que "no és necessària" l'evacuació de les altres escales de l'edifici, segons ha informat l'autoritat d'Emergències del Ministeri de l'Interior de Romania en xarxes.