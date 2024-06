El dret a l'avortament deriva en disputa política durant la cimera del G7

Meloni evita la inclusió explícita del terme "avortament" en el text i Macron ho lamenta



MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La possible inclusió del dret a l'avortament en el text final de conclusions de la cimera de líders del G7 ha acabat sent el punt de desacord d'un fòrum que, a grans trets, ha servit per marcar posicions comunes en qüestions geopolítiques clau com la guerra a Ucraïna.

Els primers esborranys incloïen una al·lusió explícita a l'avortament, que finalment n'ha quedat fora, aparentment pels recels del govern de Giorgia Meloni, amfitriona de la cita. La primera ministra no amaga les seves posicions conservadores i, de fet, durant el seu mandat s'ha aprovat una reforma perquè els grups antiavortistes puguin accedir a les clíniques.

El Govern italià ha intentat restar importància al desacord del G7 desdint-se de la declaració subscrita l'any passat a Hiroshima (Japó) i en la qual s'esmenta que les dones han de tenir "accés a l'avortament" i a una atenció posterior de manera "segura i legal".

La "polèmica" és "enganyosa" segons el parer de Meloni, que ha intentat negar que demanés un "pas enrere" en aquesta matèria i ha cridat a no ser "innecessàriament repetitius" en el comunicat final, tenint en compte que hi pot haver coses ja pactades en cimeres prèvies.

Meloni ha anat més enllà i ha demanat que no se'n faci "campanya" en aquests fòrums, en una al·lusió al president de França, Emmanuel Macron, que públicament ha lamentat que el text no inclogui el terme "avortament" i reconeixi que el seu govern i l'italià tenen diferents "sensibilitats".

"França ha integrat el dret de les dones a avortar, la llibertat de disposar del seu propi cos, en la Constitució", ha dit el mandatari francès, que aspira a que aquest dret també quedi consagrat a nivell de la Unió Europea.