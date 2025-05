El dret a la ciutadania per naixement, un altre escull legal a l'agenda migratòria de Trump

La recent ordre executiva del magnat desafia la catorzena esmena i posa en escac el principi d'igualtat davant de la llei

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Com a part de la seva àmplia agenda migratòria, el president dels Estats Units, Donald Trump, va signar una controvertida ordre executiva el mateix dia en què va prendre possessió per posar fi a la ciutadania per naixement, un dret consagrat a la Constitució que encara ara un llarg camí als tribunals.

La catorzena esmena del 1868 --que estableix que "totes les persones nascudes o naturalitzades als Estats Units i subjectes a la seva jurisdicció són ciutadanes dels Estats Units i de l'estat en el qual resideixen"-- només pot ser modificada si els canvis són aprovats per dos terços de les dues cambres del Congrés i ratificada per tres quartes parts dels estats.

La Constitució només ha estat esmenada 21 vegades des que va ser adoptada el 1787, l'últim cop el 1992. Actualment, la Cambra de Representants no compta amb una majoria republicana tan àmplia --tenint en compte les reticències que desencadena l'ordre executiva dins del Partit Republicà-- i el Senat està dividit.

La iniciativa també genera disconformitat a l'electorat, especialment al demòcrata. Segons una enquesta elaborada al febrer pel think tank Pew Research Center, el 56% dels nord-americans estan en contra de la mesura, mentre que un 43% li donen el vistiplau.

Els simpatitzants de Trump argumenten que el dret a la ciutadania per naixement s'ha fet servir per promoure l'anomenat "turisme de part", un suposat fenomen pel qual dones indocumentades viatgen als Estats Units amb l'únic propòsit de donar a llum per, posteriorment, sol·licitar la residència permanent a causa de l'estatus de ciutadà dels seus fills.

Per contra, els detractors del magnat asseguren que contradiu els precedents legals històrics, que acaba amb el principi d'igualtat davant de la llei i que podria deixar milers de nens en un estat d'apatrídia, a més de generar inseguretat jurídica i costos burocràtics addicionals.

De moment, el decret està paralitzat per fins a quatre jutges federals, si bé s'espera que el Tribunal Suprem --de majoria conservadora-- emeti una opinió sobre aquest assumpte, la qual cosa podria canviar la interpretació d'aquest consolidat dret i deixar fora als fills dels immigrants irregulars.

"El privilegi de la ciutadania nord-americana no s'estén automàticament a (totes) les persones nascudes als Estats Units", diu el text de l'ordre executiva, que porta per nom 'Protegir el significat i el valor de la ciutadania nord-americana'.

L'ORIGEN DE LA CIUTADANIA PER NAIXEMENT

Dred Scott, un esclau afroamericà que va néixer a Virgínia i els amos del qual es van mudar a Missouri, va ser venut a un cirurgià de l'exèrcit que, per motius de feina, es va traslladar als territoris lliures d'Illinois i Wisconsin, on l'esclavitud estava prohibida.

A la mort del seu propietari, Scott va tornar a Missouri i va presentar una demanda davant dels tribunals a la recerca de la seva llibertat. Després de passar per diversos tribunals, el cas va escalar fins al Tribunal Suprem, on el 1857 el jutge Roger Taney va dictar una polèmica decisió en contra seva, al·legant que les persones negres, ja fossin lliures o esclavitzades, no podien ser considerades ciutadans nord-americans.

La decisió, que es va produir en un moment de fortes tensions entre el nord i el sud en els anys previs a la Guerra de Secessió, va ser àmpliament criticat --fins i tot Trump en la seva ordre executiva ho va qualificar de "vergonyós"-- si bé finalment va ser invalidat després de la ratificació de la catorzena esmena del 1868.

Dècades més tard, el principi de 'ius solis', que garanteix la ciutadania a qualsevol persona nascuda dins d'un territori sense importar l'estatus migratori dels seus pares, es va consolidar com a dret constitucional el 1898 gràcies a Wong Kim Ark.

El seu cas va esclatar en un moment de discriminació contra la comunitat xinesa, percebuda pels treballadors nord-americans com una amenaça social en ser mà d'obra barata en sectors com la construcció, la mineria o el ferrocarril. Aquesta situació va derivar en un fort sentiment antixinès que es materialitzaria en la Llei d'Exclusió Xinesa del 1882, que impedia als treballadors d'aquesta part d'Àsia ingressar en territori nord-americà.

Wong Kim Ark va néixer anys abans a la ciutat de San Francisco en una família d'immigrants xinesos que van arribar als Estats Units en el context de la febre de l'or a Califòrnia. Quan aquest cuiner de professió va viatjar a la Xina per visitar els seus éssers estimats, se li va impedir tornar a entrar a territori nord-americà en virtut d'aquesta llei d'exclusió.

No obstant això, el Suprem sí que es va pronunciar a favor seu i va determinar que la catorzena esmena s'aplicava clarament a tots els nascuts en territori nord-americà, independentment de l'origen o estatus migratori dels seus pares.

"La (catorzena) esmena, en termes clars i amb intenció manifesta, inclou els fills nascuts al territori dels Estats Units, de qualsevol raça o color, domiciliats al país", resa la contundent decisió del Suprem, aprovada per sis vots a favor i dos en contra, que al·ludia el cas de Scott.