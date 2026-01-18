Dos morts a Ucraïna en atacs nocturns russos amb drons

Europa Press/Contacto/Francisco Richart
MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i desenes més han resultat ferides durant la passada nit a les regions de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski i Odesa en més de 200 atacs de drons russos, segons ha denunciat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.
"Desenes de persones han resultat ferides, inclòs un menor. Fins ara se sap de dues persones mortes. Les meves condolences per a les seves famílies i sers estimats", ha publicat Zelenski en un missatge en xarxes socials.
A més, el mandatari ucraïnès ha denunciat atacs contra la infraestructura elèctrica. "A cada ciutat, en cada localitat, en condicions meteorològiques adverses, esteu restablint el subministrament de llum, calor i aigua", ha destacat.
Zelenski ha posat en valor que es tracta de "un treball extremadament difícil" però que "aporta estabilitat al nostre país i recolza la nostra posició diplomàtica".
En l'última setmana, segons Zelenski, Rússia ha llançat més de 1.300 atacs amb drons, 1.050 bombes aèries guiades i 29 míssils de diferents tipus. "Per això Ucraïna segueix necessitant més protecció, principalment dels míssils", ha argumentat.
"Si Rússia està retardant deliberadament el procés diplomàtic, el món ha de respondre amb decisió: més ajuda a Ucraïna i més pressió sobre l'agressor", ha apel·lat.