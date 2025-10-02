Dos morts a mans de la Gendarmeria del Marroc que alerta d'un assalt a una caserna prop d'Agadir (sud)

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort aquest dimecres en una localitat als afores d'Agadir, al Marroc, per ferides de bala de les forces de seguretat, que han al·legat actuar en legítima defensa denunciant un atac contra un lloc de la Gendarmería Reial, en el marc dels disturbis per les protestes juvenils en diferents ciutats del país nord-africà reclamant al Govern millores en els serveis públics.
Els efectius de la Gendarmeria a Laqliaa, municipi situat al sud del Marroc, han assegurat en un comunicat recollit per l'agència de notícies Hespress que van emprar les seves armes "en el marc de la legítima defensa" després d'un varis grups de persones ataquessin la caserna, en una actuació que s'ha saldat amb dos morts per ferida de bala i diversos ferits.
Segons ha relatat el cos, aquestes persones "van participar en actes de violència i disturbis llançant pedres contra el lloc de la Gendarmeria i intentant assaltar-lo", i on els agents van respondre en un primer moment amb gasos lacrimògens.