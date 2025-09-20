Dos militars de les forces especials poloneses moren després d'un llançament en paracaigudes d'entrenament als EUA

MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
Dos membres de les Forces Armades de Polònia han mort en un exercici de llançament nocturn en paracaigudes als Estats Units, segons ha informat l'Exèrcit polonès aquest dissabte.
El president polonès, Karol Nawrocki, ha traslladat les seves condolences i ha expressat el seu "dolor" per aquestes morts. "Que Déu cuidi de les seves ànimes", ha publicat en un comunicat oficial.
El viceprimer ministre i ministre de Defensa polonès, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha traslladat igualment les seves "més sinceres condolences" a les famílies dels militars. "Les causes de l'accident estan sent investigades per una comissió especial creada per esclarir aquest tràgic esdeveniment", ha afegit.
De moment no han transcendit detalls de l'accident com les identitats dels militars morts o el lloc on va ocórrer l'accident.