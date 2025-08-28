Dos detinguts pel llançament d'objectes contra la caravana electoral de Milei al sud de Buenos Aires

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han estat detingudes pel llançament d'objectes contra una caravana electoral que circulava aquest dimecres al sud de Buenos Aires i en la que hi havia el president de l'Argentina, Javier Milei, que ha estat evacuat.
"Hi ha dos detinguts que ja estan sortint", ha anunciat la ministra de Seguretat Nacional, Patricia Bullrich, en declaracions al diari 'La Nación', i ha precisat que un d'ells és un "membre de l'afició de Arsenal que té admissió per violent".
Els fets han tingut lloc a la localitat de Lomas de Zamora, mentre el president saludava el públic des d'un vehicle, juntament amb la seva germana i secretària general de la Presidència, Karina Milei, i altres candidats i dirigents locals, i el govern argentí ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
"Van atacar amb pedres la caravana on es trobava el president de la Nació", ha denunciat a les xarxes socials el principal portaveu de l'Executiu, Manuel Adorni, que ha atribuït els llançaments a "militants de la vella política", donant per fet que serien simpatitzants del kirchnerisme.
"Un model de violència que només volen els cavernícoles del passat", ha lamentat. Adorni ha descartat que s'hagin produït ferits i ha assenyalat que "són molts els que van cap al més absolut dels oblits: kirchnerisme mai més", ha conclòs.