DING LIN / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS
MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha expressat aquest dijous la seva confiança en què "puguin sortir, o almenys començar, moltes coses meravelloses" de la reunió bilateral que ha mantingut amb el seu homòleg rus --i al que ha qualificat com el seu "amic"--, Vladimir Putin, en els marges de la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC, per les seves sigles en anglès) a la ciutat xinesa de Shenzhen, abans de la inèdita trobada a tres bandes en la qual també participarà el mandatari xinès, Xi Jinping.
"Tenim moltes guanyes de celebrar nostra reunió. Hem tingut una gran relació durant molts anys. Ens coneixem des de fa molt temps", ha assenyalat l'inquilí de la Casa Blanca a l'inici de la seva cita amb Putin --l'última des que es van reunir a Anchorage (Alaska) a l'agost de 2025--, en una breu compareixença davant els mitjans al costat del mandatari rus.
Trump ha insistit en el potencial d'aquest cara a cara amb el cap del Kremlin, assegurant que "serà genial", i ha recordat que tots dos tornaran a veure's hores més tard en una segona cita. "Crec que que poden sortir moltes cusis meravelloses d'això, o almenys començar, però crec que que sortiran d'aquí. I tindrem una segona reunió més tard, com probablement sàpiguen. Però tindrem aquesta ara mateix i va a ser genial".