Donald Trump rebutja la invitació de debatre contra Kamala Harris a la CNN el pròxim 23 d'octubre

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha descartat aquest dissabte un nou debat contra el seu rival demòcrata, la vicepresidenta Kamala Harris, per ser "massa tard", després que aquesta va acceptar la invitació de la CNN.

Des de la localitat de Wilmongton (Carolina del Nord), on ha celebrat un míting, Trump ha rebutjat la invitació de la cadena nord-americana, al·legant que és "massa tard" per celebrar un altre debat presidencial perquè els nord-americans ja han començat a votar.

Prèviament, la vicepresidenta i candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units, Kamala Harris, havia reptat el republicà a un altre cara a cara, acceptant públicament la invitació de debat de la CNN per al pròxim 23 d'octubre.

"Acceptaré amb molt de gust un segon debat presidencial el 23 d'octubre. Espero que Donald Trump s'uneixi a mi", va declarar en un missatge en el seu compte de la xarxa social.

Aquestes paraules les ha escrit després que el passat 12 de setembre, després del debat presidencial, Donald Trump va rebutjar la possibilitat d'enfrontar-se al seu rival demòcrata en un nou cara a cara.

"No hi haurà un tercer debat", va manifestar el magnat en el seu perfil a la xarxa social Truth Social, en al·lusió al primer cara a cara que va mantenir amb l'actual mandatari, Joe Biden, abans que aquest renunciés a la reelecció i aplanés el camí per a la candidatura de Harris.

Per la seva banda, les files demòcrates han assegurat que "la vicepresidenta està a punt per a una altra oportunitat de compartir escenari amb Donald Trump" i han insistit que "el poble nord-americà mereix una altra oportunitat de veure debatre" els dos candidats a les eleccions presidencials, previstes per al pròxim 5 de novembre.

"Seria un fet sense precedents en la Història moderna que només hi hagués un debat en les eleccions. Els debats ofereixen una oportunitat única perquè els votants vegin els candidats cara a cara i facin balanç de les seves visions contraposades per als Estats Units", ha declarat la cap de campanya de Harris, Jen O'Malley Dillon, en un comunicat recollit per la cadena.