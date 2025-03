Donald Trump i les seves aspiracions a un tercer mandat que contravindria les lleis i la tradició dels EUA

El president podria buscar escletxes legals o maniobres polítiques per saltar-se la 22a esmena i aferrar-se a la Casa Blanca

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

Encara que el segon mandat de Donald Trump com a president dels Estats Units encara no ha superat si més no els cent primers dies, una data important en la qual se sol fer un balanç inicial del govern, al país nord-americà sobrevola des de fa temps la possibilitat que el magnat republicà intenti aconseguir un tercer mandat en contra del que marca la vint-i-dosena esmena de la Constitució.

Aquest retoc a la Carta Magna nord-americana, aprovat el 1947 i ratificat quatre anys després, recalca que "cap persona podrà ser elegida més de dues vegades per al càrrec de president". Així doncs, una de les vies a les quals podria acollir-se Trump seria la de reformar la Constitució, si bé és cert que l'aritmètica juga en contra seva.

El congressista republicà Andy Ogles, representant per Tennessee, va presentar el mes de gener una iniciativa per a una esmena constitucional que augmenti el màxim de mandats. Aquesta podria ser una de les vies per canviar la llei, però per això es requereixen unes majories àmplies, típiques d'altres temps.

El president hauria de comptar amb el control d'almenys dos terços de la cambra de representants i del Senat, o amb dos terços dels estats del país. No obstant això, després de les últimes eleccions, els republicans compten amb un 53% dels seients a la cambra baixa i la meitat a la cambra alta; mentre que 27 dels 50 estats del país són lleials a Trump.

Els Estats Units celebren eleccions legislatives a meitat de mandat, per la qual cosa els comptes al Congrés podrien canviar a favor de Trump, si bé és cert que sembla complicat que pugui aconseguir la majoria necessària. A més, el Partit Republicà travessa per una etapa complicada en què les divisions internes podrien arribar fins i tot a frustrar algunes polítiques del mandatari.

Trump no ha ocultat mai el seu desig de governar el país per un tercer mandat i, de fet, algun cop ha incidit que aquesta prohibició no és inamovible. En aquest escenari, i en vistes que una reforma constitucional sembla més que complicada, no és descartable que el magnat pogués buscar altres alternatives per aconseguir el seu objectiu.

De fet, no seria la primera vegada que Trump fa servir tota mena de recursos per mantenir-se al poder, com ja va passar al gener del 2021 i el seu intent de deslegitimar la victòria de Joe Biden, fins i tot animant els seus acòlits més enfervorits a irrompre violentament al Capitoli, seu del poder legislatiu, quan es procedia a certificar la victòria del candidat demòcrata.

Una altra possibilitat que podria considerar el magnat és la de fer valer el seu control sobre el Tribunal Suprem perquè li avalin una tercera candidatura. El més alt tribunal nord-americà està integrat per nou jutges, dels quals sis són republicans i tres van ser nomenats per Trump en el seu primer mandat.

El perfil d'aquests tres jutges és clar, magistrats relativament joves, de perfil conservador i pròxims a les postures de Trump amb els quals guanyar-se el suport del Suprem en cas de necessitar la seva decisió en última instància. Les decisions del Suprem obliguen a totes les altres corts a respectar-les i les seves decisions tenen capacitat de derogar lleis.

EL POSSIBLE TRAMPOLÍ DE LA VICEPRESIDÈNCIA

De fet, una de les veus principiales que ha suggerit que Trump pugui desoir els tribunals ha estat el seu vicepresident, JD Vance, que amb aquestes declaracions atemptaria directament a la separació de poders, clau de volta de les democràcies.

No obstant això, alguns experts apunten al fet que precisament Vance podria ser el cavall de Troia amb el qual Trump s'afermi a la Casa Blanca a partir del 2029. Hi ha la possibilitat que el magnat es presenti com a vicepresident en una hipotètica candidatura de Vance.

De fet, la Constitució recull que el vicepresident és el primer en la línia de successió si el president mor o dimiteix. Un hipotètic pas al costat de Vance li donaria via lliure a Trump per seguir al capdavant del país, eludint la vint-i-dosena esmena.