Donald Trump guanya Pennsilvània i té ja la victòria al seu abast

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat republicà Donald Trump ha guanyat, segons les projeccions dels principals mitjans nord-americans, les eleccions presidencials a l'estat disputat de Pennsilvània, possiblement el més important dels que estaven en joc en aquests comicis, i pràcticament certifica la seva victòria i la seva tornada a la Casa Blanca.

L'estat proporciona 19 vots electorals i, amb la seva victòria, Trump es queda a menys d'una desena de compromissaris dels 270 necessaris per aconseguir el triomf final.

Cap estat del país ha ocupat tant de temps de la campanya del magnat com Pennsilvània, fins al punt que Trump ha declarat aquesta passada nit a l'emissora local 1210 WPHT de Filadèlfia que "una victòria aquí resol tot l'assumpte".

Encara que mitjans afins a Trump com Fox News li donen la victòria, la campanya de la seva rival, la candidata demòcrata Kamala Harris, encara no ha concedit la victòria i ha demanat temps per rebre els resultats als nuclis urbans com Michigan o Filadèlfia.