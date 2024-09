Dominique Pélicot es torna a absentar per problemes de salut del judici a França per drogar i violar la seva dona

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Dominique Pélicot, l'home sobrenomenat com el 'Monstre d'Avinyó' i acusat d'haver drogat la seva dona durant almenys una dècada perquè desenes d'individus la violessin al seu propi habitatge, s'ha tornat a absentar aquest dimecres del judici en contra seu per motius de salut després que va ser hospitalitzat aquest dimarts per problemes intestinals.

L'acusat, que s'ha assegut breument aquest matí al banc dels acusats després d'entrar ajudant-se d'un bastó, ha abandonat poc després la sala del Tribunal de Vaucluse, ha estat excusat pel tribunal i ha abandonat la sala seguint la petició dels seus advocats.

Dilluns, Pélicot tampoc no va declarar davant del tribunal, que llavors va ordenar que se li realitzin diversos exàmens mèdics, segons informacions de la cadena de televisió francesa BFMTV. No obstant això, dimarts la cort va dir haver rebut diversos informes sobre la salut de Pélicot --que també patia una possible infecció urinària-- que reflectien que el seu estat era compatible amb assistir als jutjats.

El seu equip legal ha insistit en la necessitat que es dugui a terme una anàlisi forense atès que encara no ha rebut cap tractament, per la qual cosa el president del tribunal, Roger Arata, ha sol·licitat una nova valoració dels experts durant el dia d'avui (dimecres).

Està previst que torni a anar als jutjats aquest dijous per donar finalment el seu testimoni si així li ho permet el seu estat de salut. El septuagenari, que hauria subministrat a la seva dona, Gisèle Pelicot, ansiolítics sense el seu consentiment per mantenir-la inconscient durant les agressions, no va estar present a principis de setmana en la vista en què diversos experts van abordar els trets de la seva personalitat.

Del total de 51 homes que s'han d'asseure a la banqueta per aquest cas, 35 han reconegut haver mantingut relacions, però amb el matís que no entenien que fos un abús no consentit, mentre que, de moment, només tres han demanat disculpes.