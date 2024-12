Dominique Pelicot no recorrerà contra la condemna a 20 anys de presó per facilitar violacions a la seva dona

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -

Dominique Pelicot, condemnat a 20 anys de presó per sedar la seva dona durant una dècada perquè altres homes la violessin, no recorrerà contra la sentència dictada aquest mes per un tribunal d'Avinyó, a diferència d'altres homes també imputats en aquesta mateixa causa, ha informat la seva advocada, Béatrice Zavarro.

L'advocada ha explicat a Franceinfo que el seu client creu que un recurs implicaria "un nou calvari" per a la seva exdona, Gisèle Pelicot, que "no va ser mai la seva enemiga". "Considera que jurídicament cal girar full", ha dit Zavarro.

Dominique, de 72 anys, està considerat el cervell d'una xarxa d'abusos que va portar al banc dels acusats 51 homes. El tribunal els va condemnar el 19 de desembre a penes de presó que oscil·len entre els tres i 20 anys, al final d'un procés que no és definitiu i sobre el qual encara es poden presentar apel·lacions --més de 15 acusats ja hi han recorregut en contra i la resta tenen de termini fins aquest dilluns--.

La víctima va decidir que totes les vistes fossin públiques i els seus advocats ja van avançar després de la sentència que Gisèle Pelicot "no té por" que hi hagi un segon judici. Després de la lectura de la sentència, la dona va declarar que no es penedia d'haver donat la cara durant mesos, confiada que almenys el seu cas podrà ajudar altres víctimes i canviar la percepció social d'aquests abusos.