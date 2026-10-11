Almenys 109 morts en naufragar una embarcació amb més de 300 migrants a bord en les costes de Djibouti

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 109 persones han mort, 15 d'elles menors d'edat, i 116 més estan desaparegudes com a conseqüència del naufragi d'una embarcació amb migrants en les costes de Djibouti. En l'embarcació viatjaven 305 persones.
"L'embarcació viatjava entre Djibouti i Iemen quan va naufragar prop de Guhere, al nord d'Obock, durant la nit del 8 al 9 d'octubre, segons el testimonio de supervivents", ha explicat en un comunicat l'Organització Internacional de les Migracions (OIM).
Entre els 109 cadàvers recuperats fins al moment hi ha 52 homes, 42 dones i 15 menors --nou nenes i sis nens--. Més de 80 persones han sobreviscut a l'enfonsament, tots ells ciutadans d'Etiòpia.
L'OIM ha informat que està atenent a 64 dels supervivents en el Centre de Resposta per a Migrants d'Obock amb atenció sanitària, assistència psicosocial, protecció, refugi temporal, aliments i suport perquè es puguin posar en contacte amb familiars.
Les autoritats de Djibouti han posat en marxa una operació de rescat que continua activa i estan donant atenció sanitària als supervivents. També han assumit l'enterrament d'els qui han mort.
"És una pèrdua devastadora de vides. Estem amb els supervivents i les famílies d'els qui han perdut a éssers estimats o no saben del seu parador", ha declarat el cap de missió de l'OIM a Djibouti, Alexandre Coissac. "Els nostres equips estan treballant amb les autoritats locals per prestar ajuda d'emergència. Aquesta tragèdia ens recorda els perills que afronten els migrants en aquest corredor que creuen per buscar millores econòmiques", ha afegit.
Cada any desenes de milers de migrants creuen l'estret de Bab el Mandeb que separa Djibouti de Iemen a la recerca d'oportunitats d'ocupació als països del golf Pèrsic. "La pobresa, la inseguretat i el creixent impacte del canvi climàtic forcen a molts a aquest viatge malgrat la inestabilitat a Orient Pròxim", ha destacat l'OIM. Només des del 10 de setembre més de 20.000 persones han emigrat des d'Etiòpia a Djibouti.
Iemen pateix a més la pitjor crisi humanitària del món en un context de guerra oberta entre els rebels hutíes aliats d'Iran que controlen el nord i el centre del país, inclosa la capital, Saná, i el Govern iemenita reconegut per la comunitat internacional i recolzat per Aràbia Saudita. Els migrants pateixen violència, detencions arbitràries, explotació i tràfic d'éssers humans a Iemen.
L'OIM estima que durant 2025 van morir o segueixen desaparegudes en aquesta ruta més de 900 persones. El nombre de persones que recorren a aquesta via ha augmentat a més un 18%.