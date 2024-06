Diversos països s'abstenen de signar la declaració final de la Cimera de Pau sobre Ucraïna a Suïssa

El Govern ucraïnès celebra el desacord: "Aquesta no és la classe d'esdeveniments que es fan a Rússia"



MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Diversos països presents en la Cimera de Pau sobre Ucraïna organitzada pel president Volodímir Zelenski a Suïssa no signaran la declaració final de la reunió; una decisió que ha acceptat el Govern ucraïnès, que ha puntualitzat que un dels objectius de la trobada era el de donar veu a tot tipus d'opinions.

Segons una llista preliminar de països signataris de la declaració final --encara no anunciada-- Índia, Brasil, Aràbia Saudita o Mèxic no han signat el document, recull l'agència Bloomberg. Entre els no signataris, per tant, hi ha diversos països de l'anomenat Sud Global, una regió que el president Zelenski es volia guanyar durant la cimera de Suïssa.

En resposta, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, ha reiterat que aquest esdeveniment volia impulsar "un diàleg franc" per "arribar a les decisions correctes". "Reunir a tothom perquè parlin a l'uníson sobre Rússia és precisament la classe d'esdeveniment que no agrada a Moscou", ha indicat.

La mateixa presidenta suïssa i amfitriona de la Cimera, Viola Amhard, reconeixia aquest passat dissabte que no es feia "il·lusions" sobre una possible "entesa final" en la reunió. "Però és possible que serveixi perquè ens hi acostem", va voler matisar.

El comissari de la Rada Suprema d'Ucraïna per als Drets Humans, Dmitró Lubinets, ha divulgat una foto de la sessió final de l'esdeveniment on hi ha presents els 80 països que sí que han signat la declaració, entre els quals Estats Units, Regne Unit, la Comissió Europea, Itàlia, Portugal i Espanya, d'acord amb la imatge publicada en el seu compte de Telegram.

Kuleba s'ha referit als primers esborranys de la declaració final, que apunten a un possible esment sobre Rússia com a interlocutor necessari per aconseguir la pau a Ucraïna. El ministre, en aquest sentit, ha declarat que entén "perfectament" que arribarà un moment en què serà necessari dialogar amb Moscou, però sempre en igualtat de condicions.

"La nostra posició és molt clara: no permetrem que Rússia parli en el llenguatge dels ultimàtums, com ho fa ara", ha assenyalat Kuleba en unes declaracions als mitjans ucraïnesos.