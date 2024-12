Diversos països àrabs mostren el seu suport a Síria i criden a respectar la seva cohesió territorial

MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

Diversos països àrabs han mostrat aquest diumenge el seu suport al "poble germà sirià", fent una crida a garantir la seguretat dels ciutadans i respectar la cohesió territorial després del derrocament del règim de Bashar al Assad, per evitar que el país caigui en el caos.

Les autoritats d'Aràbia Saudita i Qatar han assegurat que estan seguint de prop els esdeveniments a Síria, i han destacat la necessitat que els actors implicats en aquesta "conjuntura crítica de la història del país" uneixin esforços per salvaguardar la seva "unitat i cohesió" i evitar així el "caos i la divisió".

La Lliga d'Estats Àrabs, que al maig de 2023 va readmetre a Síria en la seva organització, ha fet una crida a la comunitat internacional perquè recolzi el poble sirià "en aquest difícil període de transició, fins i tot aixecant qualsevol sanció que permeti als sirians avançar cap a horitzons més amplis".

L'organització que representa als 22 països àrabs, ha assegurat que "no dubtarà a acompanyar i recolzar a Síria (...) amb la finalitat de superar l'etapa actual de manera pacífica"; per a això, serà necessari que "tots els sirians defensin els conceptes de tolerància i diàleg, preservin els drets de tots els components de la societat siriana, posin l'interès de la pàtria per sobre de totes les consideracions, exerceixin responsabilitat i autocontrol per preservar vides i capacitats, i treballin per completar el procés de transició política de manera pacífica, integral i segura".

Així mateix, ha rebutjat la ingerència estrangera "en totes les seves formes" i ha condemnat "el que Israel tracta d'aconseguir il·legalment, aprofitant l'evolució de la situació interna a Síria", després que l'Exèrcit d'Israel hagi desplegat forces addicionals en els ocupats Alts del Golán.