Diversos morts i ferits en l'incendi d'un restaurant en una estació d'esquí en el sud de Suïssa

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en el restaurant 'Li Constellation', en l'estació d'esquí de Crans-Montana, en el cantó suís de Valais (en el sud del país), ha produït la mort de diverses persones i ha deixat multitud de ferits, segons informen diferents mitjans locals del país helvètic.
Si ben encara no hi ha xifres de morts ni de ferits, el mitjà públic Radi Télévision Suisse (RTS) apunta que l'incendi es va produir en el context de les celebracions de finalització d'any.
A més, encara que de moment es desconeix l'origen del foc, s'esmenta que l'incendi es va poder produir després de "una o més explosions".
Diverses dotacions d'emergència, amb helicòpters i ambulàncies, es troben ja desplegades en el lloc.